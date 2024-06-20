Видеообзор матча Евро-2024 Словения — Сербия

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Сегодня, 20 июня, проходил матч 2-го тура группы C чемпионата Европы, в котором встретились сборные Словении и Сербии. Команды играли на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем (Румыния). Матч закончился с ничейным счётом 1:1.

На 69-й минуте сумел отметиться голом защитник сборной Словении Жан Карничник. На 90+6-й минуте нападающий Сербии Лука Йович сравнял счёт после последнего углового в матча.

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Ниже можно ознакомиться с видео всех забитых мячей в матче.

Гол Жана Карничника:

Гол Луки Йовича:

Напомним, в 1-м туре чемпионата Европы сборная Словении сыграла вничью с Данией со счётом 1:1, а национальная команда Сербии уступила Англии — 0:1.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020 итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).