ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аргентина — Канада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Испания — Италия: стартовые составы команд на матч Евро-2024

Испания — Италия: стартовые составы команд на матч Евро-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 20 июня, состоится матч 2-го тура группового этапа Евро-2024, в котором встретятся сборные Испании и Италии. Игра пройдёт на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене. В качестве главного арбитра встречи выступит Славко Винчич из Словении. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 2-й тур
20 июня 2024, четверг. 22:00 МСК
Испания
1-й тайм
0 : 0
Италия

Стартовые составы команд.

Испания: Симон, Карвахаль, Ле Норман, Лапорт, Кукурелья, Педри, Родри, Руис, Ямаль, Мората, Уильямс.

Италия: Доннарумма, Димарко, Ди Лоренцо, Бастони, Калафьори, Жоржиньо, Барелла, Фраттези, Пеллегрини, Кьеза, Скамакка

Национальные команды Испании и Италии на Евро-2024 выступают в группе В с Хорватией и Албанией. В 1-м туре Испания разгромно обыграла Хорватию со счётом 3:0, а Италия оказалась сильнее Албании (2:1).

Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии со счётом 1:1, 3:2 пен. Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
Материалы по теме
Капелло: не знаю, как Спаллетти будет останавливать Ямаля в матче Испания — Италия

Албанские фанаты издеваются над итальянцами перед матчем:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android