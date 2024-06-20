Капелло: не знаю, как Спаллетти будет останавливать Ямаля в матче Испания — Италия

Известный итальянский тренер Фабио Капелло ответил на вопрос об индивидуальных дуэлях, которые могут состояться в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 Испания — Италия. Встреча пройдёт сегодня, 20 июня.

«Говоря об индивидуальных дуэлях, нельзя не сказать о противостоянии Ямаля и Димарко. Как можно остановить этого 16-летнего парня? Честно говоря, я не знаю, как Спаллетти это сделает. Обычному защитнику трудно контролировать Ямаля. Для Димарко, который больше всего любит подключаться к атакам, миссия будет ещё более сложной», — приводит слова Капелло La Gazzetta dello Sport.

Напомним, игра пройдёт на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене. В качестве главного арбитра встречи выступит Славко Винчич из Словении. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

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