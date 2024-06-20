Сёмин — о трансфере Глушенкова в «Зенит»: я не понимаю «Локомотив»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал переход нападающего команды Максима Глушенкова в «Зенит».

«Я не понимаю действия «Локомотива». Если ты хочешь бороться за первое место, то не должен расставаться с такими игроками, как Глушенков, Миранчук и Жемалетдинов. Такие футболисты должны оставаться в команде и приносить ей пользу. Если и продавать футболистов конкурентам, то за большие деньги. Я так понимаю, «Локомотив» не получит много денег с продажи Глушенкова. Его взяли из «Крыльев Советов» за крупную сумму, поэтому «Локомотив» финансово не получает большой бонус. Я понимаю «Зенит», но не понимаю «Локомотив», – приводит слова Сёмина Metaratings.

20 июня санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил о трансфере Максима Глушенкова из «Локомотива». Футболист подписал с сине-бело-голубыми контракт по схеме «4+1» (на четыре года с возможностью продления ещё на сезон).

Напомним, Глушенков является воспитанником академии «Чертаново». С 2023 года Максим выступает за «Локомотив». В минувшем сезоне игрок провёл 38 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал 21 результативную передачу. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Глушенкова в € 7,5 млн.