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Игрок сборной Англии Уолкер высказался о матче с Данией на Евро-2024

Защитник сборной Англии Кайл Уолкер высказался о матче с Данией во 2-м туре чемпионата Европы в Германии.

«Мы заработали очко, лидируем в группе и будем двигаться дальше», — приводит слова Уолкера пресс-служба УЕФА.

20 июня в матче 2-го тура группы С чемпионата Европы встречались сборные Дании и Англии. Команды играли на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артуром Суарешем Диашем (Португалия). Игра началась в 19:00 по московскому времени. Матч закончился со счётом 1:1.

После двух туров Англия с четырьми очками занимает первое место в таблице группового этапа квартета C. Дания с двумя очками идёт второй.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).