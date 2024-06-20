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Аргентина — Канада. Прямая трансляция
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Расписание матчей Кубка Америки по футболу (Копа-2024) на 21 июня

Расписание матчей Кубка Америки по футболу (Копа-2024) на 21 июня
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Кубок Америки по футболу 2024 года стартует в ночь на 21 июня по московскому времени. Турнир пройдёт в 14 городах Соединённых Штатов Америки.

Представляем вашему вниманию расписание Кубка Америки на 21 июня:

Аргентина — Канада, 3:00 мск.

Кубок Америки — 2024 . Группа A. 1-й тур
21 июня 2024, пятница. 03:00 МСК
Аргентина
Не начался
Канада
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В качестве главного арбитра этой встречи выступит Хесус Валенсуэла.

Состав групп Кубка Америки — 2024:

группа А: Аргентина, Перу, Чили, Канада;
группа В: Мексика, Эквадор, Венесуэла, Ямайка;
группа С: США, Уругвай, Панама, Боливия;
группа D: Бразилия, Колумбия, Парагвай, Коста-Рика.

Финал турнира запланирован на 15 июля. Начало игры — в 3:00 мск.

Действующим победителем Кубка Америки является сборная Аргентины. Команда выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина обыграла Бразилию с минимальным счётом 1:0 благодаря голу Ди Марии.

Трансляция матча Аргентина – Канада на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Расписание матчей Кубка Америки
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