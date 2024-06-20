Расписание матчей Кубка Америки по футболу (Копа-2024) на 21 июня

Кубок Америки по футболу 2024 года стартует в ночь на 21 июня по московскому времени. Турнир пройдёт в 14 городах Соединённых Штатов Америки.
Представляем вашему вниманию расписание Кубка Америки на 21 июня:
Аргентина — Канада, 3:00 мск.
В качестве главного арбитра этой встречи выступит Хесус Валенсуэла.
Состав групп Кубка Америки — 2024:
группа А: Аргентина, Перу, Чили, Канада;
группа В: Мексика, Эквадор, Венесуэла, Ямайка;
группа С: США, Уругвай, Панама, Боливия;
группа D: Бразилия, Колумбия, Парагвай, Коста-Рика.
Финал турнира запланирован на 15 июля. Начало игры — в 3:00 мск.
Действующим победителем Кубка Америки является сборная Аргентины. Команда выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина обыграла Бразилию с минимальным счётом 1:0 благодаря голу Ди Марии.
Трансляция матча Аргентина – Канада на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.
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