Немецкий депутат извинилась за расистский пост о сборной Германии

Заместитель председателя Бундестага от партии «Зелёные» Катрин Геринг-Эккардт после матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 Германия — Венгрия (2:0) в соцсети Х (ранее Twitter) сделала публикацию, в которой написала: «Эта команда на самом деле прекрасна. Представьте на мгновение, если бы за неё выступали только белые немецкие игроки».

После публикации этого поста Геринг-Эккардт столкнулась с серьёзной критикой. Однако затем немецкий депутат удалила свою публикацию и извинилась, отметив, что выбрала неудачную формулировку. Геринг-Эккардт подчеркнула: «Я расстроена тем, что 21% немцев предпочли бы видеть больше белых в сборной. Я горжусь этой командой и надеюсь, что нам удастся убедить оставшийся 21%. Прошу прощения за то, как я это выразила».

Напомним, перед началом домашнего для Германии Евро был проведён опрос, который показал, что 21% граждан Германии хотели бы видеть в сборной больше белокожих футболистов.

После двух туров группового этапа Евро-2024 сборная Германии набрала шесть очков.

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