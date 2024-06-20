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Английские журналисты рассказали о наркоманах и проститутках на улицах Германии на Евро

Английские журналисты рассказали о наркоманах и проститутках на улицах Германии на Евро
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Журналисты английского издания Daily Mail подняли проблему наличия наркомании и проституции в немецком городе Франкфурт, где на текущий момент проходит матч Евро-2024 между сборными Дании и Англии. В частности сотрудники популярного издания описали, как выглядит ситуация в районе Банхофсвиртель.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 2-й тур
20 июня 2024, четверг. 19:00 МСК
Дания
2-й тайм
1 : 1
Англия
0:1 Кейн – 18'     1:1 Юльманн – 34'    

Согласно сообщениям источника, местные жители употребляют запрещённые вещества прямо на улице, после чего остаются лежать на ней в невменяемом состоянии. В это же время болельщики сборной Англии проходят мимо них. Также журналисты насчитали около 5000 наркоманов на нескольких улицах в центре города.

Подчёркивается, что некоторые девушки, страдающие от наркотической зависимости, занимаются проституцией на улицах города. Некоторые люди с целью получения денег занимаются грабежами, кражами сумок и телефонов.

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