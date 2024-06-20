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Артём Борисов высказался о матче Испания — Италия на Евро-2024

Артём Борисов высказался о матче Испания — Италия на Евро-2024
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Комментатор Okko Артём Борисов поделился мнением о грядущем матче 2-го тура чемпионата Европы — 2024 между сборными Испании и Италии, который состоится сегодня, 20 июня.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 2-й тур
20 июня 2024, четверг. 22:00 МСК
Испания
1-й тайм
0 : 0
Италия

«Испания против Италии — главная афиша группового этапа Евро-2024. Более того, в матчах 1-го тура обе команды превзошли ожидания по части изобретательности. Италию называют самой авангардной командой турнира, а Испания на подходе к Евро стала гораздо острее в атаке и научилась действовать вторым номером. Ключевая интрига матча — кто сумеет сыграть в свой футбол и поставить соперника в невыгодное положение. Ввиду неожиданного провала хорватов Италия больше нуждается в победе, потому что в 3-м туре есть риск не набрать очки с прижатой к стенке Хорватией», — сказал Борисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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