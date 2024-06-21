Нетфуллин: Игнашевич выстроил отличную атмосферу в раздевалке «Торпедо»

Полузащитник «Химок» Равиль Нетфуллин оценил тренерскую работу Сергея Игнашевича.

«В плане характера ничего не поменялось. Он был амбициозным футболистом, сейчас такой же тренер. Кому-то кажется, что он мало улыбается, но он выстроил отличную атмосферу в раздевалке. Ещё меня удивило, насколько легко он смог трансформироваться из игрока в тренера. Он быстро убил в себе футболиста, даже какой-то паузы не потребовалось», — приводит слова Нетфуллина Metaratings.

За свою профессиональную карьеру тренера Игнашевич поработал ассистентом в ЦСКА, а также главным в «Торпедо» и «Балтике».

Последним местом работы 44-летнего специалиста был калининградский клуб. В сезоне-2022/2023 Игнашевич вывел «Балтику» в РПЛ, заняв второе место Первой лиге (67 очков). В минувшем сезоне «Балтика» дошла до Суперфинала Кубка России, где проиграла «Зениту» (1:2), а также заняла 15-е место с 26 очками и напрямую покинула Премьер-лигу.

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