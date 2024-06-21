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Генич отреагировал на победу сборной Испании в матче с Италией

Генич отреагировал на победу сборной Испании в матче с Италией
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Футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал победу национальной команды Испании в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 со сборной Италии (1:0).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 2-й тур
20 июня 2024, четверг. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
Италия
1:0 Калафьори – 55'    

«Честно говоря, не ожидал такой доминации Испании. Приятно удивлён», — написал Генич в своём телеграм-канале.

После двух туров группового этапа Евро-2024 сборная Испании набрала шесть очков и занимает первое место в группе В. Италия, заработав три очка, располагается на второй строчке. В 3-м туре сборная Испании сыграет с Албанией, а сборная Италии — с Хорватией.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие первые и вторые места в группе, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.

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