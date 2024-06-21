Марко Николич записал обращение к болельщикам ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Марко Николич обратился к болельщикам московского клуба.

«Большой привет всем болельщикам! Рад, что я здесь, в ЦСКА. Никаких сомнений у меня не было. Когда получил приглашение — во-первых, это большой клуб с большими традициями и большими целями. Я хочу передать болельщикам, за что я буду отвечать. У команды всегда будет боевой настрой, мы всегда будем отдавать все силы на поле и никогда не будем отступать. Это причины, по которым я здесь.

ЦСКА — братский клуб моей команды «Партизан». И я счастлив, что одна из первых игр будет на братском кубке против белградской команды. Счастлив, потому что это товарищеская игра. Если была бы официальная, то было бы очень тяжело. Увидимся на стадионе. Надеюсь, что болельщиков будет много», — сказал Николич на видео, опубликованном в телеграм-канале ЦСКА.

6 июня московский ЦСКА на официальном сайте объявил о назначении Марко Николича на пост главного тренера. Клуб заключил контракт с сербским специалистом до конца сезона-2025/2026.