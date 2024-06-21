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Пименов назвал причину незрелищной игры сборной Англии на Евро-2024

Пименов назвал причину незрелищной игры сборной Англии на Евро-2024
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Бывший футболист сборной России Руслан Пименов оценил игру национальной команды Англии на чемпионате Европы 2024 года.

«Видно, что англичане реально медленно играют. И в плане принятия решений, что больше всего удивило. Даже Беллингем в первой игре ещё нормально выглядел, а во второй — уже всё. Откровенно говоря, Фоден провёл первые две игры так, что можно сказать, что это бледная тень Фодена», — сказал Пименов в эфире «Все на Матч».

На данный момент сборная Англии единолично возглавляет турнирную таблицу группы C, записав в свой актив четыре очка. В заключительном матче группового этапа сборная Англии встретится со Словенией. Матч состоится 25 июня.

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