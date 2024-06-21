Австрия — Польша: статистика личных встреч, история противостояний

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Сегодня, 21 июня, на арене «Олимпиаштадион» в Берлине состоится матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Польши и Австрии. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Халилом Мелером (Турция). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Национальные команды Польши и Австрии на Евро-2024 выступают в группе D с Нидерландами и Францией. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со статистикой личных встреч сборных Австрии и Польши.

— Всего матчей между Австрией и Польшей: 5.

— Побед Австрии: 0.

— Побед Польши: 3.

— Ничьих: 2.

— Разница мячей: 8:4 в пользу Польши.

Напомним, в 1-м туре Польша проиграла Нидерландам со счётом 1:2, а Австрия минимально уступила Франции (0:1).

Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии со счётом 1:1, 3:2 пен.