Нидерланды — Франция: статистика личных встреч, история противостояний

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Сегодня, 21 июня, в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 встретятся сборные Нидерландов и Франции. Игра пройдёт на стадионе «Ред Булл-Арена» в Лейпциге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени. В преддверии матча предлагаем ознакомиться со статистикой личных встреч этих соперников.

История противостояний сборных Нидерландов и Франции:

Всего матчей: 11

Побед Нидерландов: 3

Побед Франции: 8

Ничьих: 0

Разница голов — 13:21 в пользу Франции

Матчи Евро-2024 примут 10 стадионов в 10 городах Германии. Континентальное первенство продлится ровно месяц — до 14 июля. «Чемпионат» проводит текстовые онлайн-трансляции матчей турнира.

Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.