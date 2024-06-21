ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нидерланды — Франция. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Сочи» объявил о подписании первого новичка после вылета из РПЛ

«Сочи» объявил о подписании первого новичка после вылета из РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник Олег Кожемякин, ранее выступавший за «СКА-Хабаровск» и «Торпедо», подписал контракт с футбольным клубом «Сочи», сообщает пресс-служба «барсов» на своём официальном сайте. 29-летний футболист будет выступать за свою новую команду под 22-м номером.

Кожемякин является воспитанником московской «Смены». За свою карьеру Олег успел поиграть за липецкий «Металлург», «Локомотив-Казанку», ярославский «Шинник», волгоградский «Ротор», московское «Торпедо», с которым защитник выступал в РПЛ. Последним клубом футболиста был «СКА-Хабаровск». За эту команду Кожемякин провёл 33 матча во всех турнира, в которых забил шесть голов отдал две результативные передачи.

Напомним, «Сочи» по итогам завершившегося сезона РПЛ занял последнее, 16-е место с 24 очками в 30 матчах. Вместе с ним покинули РПЛ по итогам сезона-2023/2024 калининградская «Балтика» и екатеринбургский «Урал».

Материалы по теме
Как же сложно «Балтике» и «Сочи» после вылета из РПЛ. Всё дело в трансферах
Как же сложно «Балтике» и «Сочи» после вылета из РПЛ. Всё дело в трансферах
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android