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Нидерланды — Франция. Прямая трансляция
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Игорь Семшов назвал двух главных фаворитов Евро-2024

Игорь Семшов назвал двух главных фаворитов Евро-2024
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Бывший полузащитник «Торпедо», «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов назвал двух главных фаворитов Евро-2024. Эксперт выделил национальные команды Германии и Франции.

— На чьей стороне ваши симпатии?
— Переживаю за Сербию. Фаворитами турнира считаю Германию и Францию.

— Кто тёмная лошадка Евро?
— Австрия. Практически все их футболисты играют в Бундеслиге. Можно сказать, что это вторая команда Германии, но с австрийскими паспортами, — сказал Семшов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

Матчи Евро-2024 примут 10 стадионов в 10 городах Германии. Континентальное первенство продлится ровно месяц — до 14 июля. «Чемпионат» проводит текстовые онлайн-трансляции матчей турнира.

Календарь Евро-2024
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