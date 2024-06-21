«Балтика» вступила в переговоры с «Крыльями Советов» по Писарскому — источник

Калининградская «Балтика» заинтересована в трансфере 28-летнего российского нападающего «Крыльев Советов» Владимира Писарского, сообщает Metaratings.

По информации источника, калининградцы вступили в переговоры и с игроком, и с «Крыльями Советов», которые готовы рассматривать варианты трансфера Писарского. Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что махачкалинское «Динамо» проявляет интерес к Владимиру. Отмечалось, что новичок РПЛ был готов платить нападающему 3 млн рублей в месяц, но Писарский отказался из-за нежелания переезжать в Дагестан.

При этом тренерский штаб «Крыльев Советов» не рассчитывает на Владимира — под руководством Игоря Осинькина он вряд ли сможет получать регулярную игровую практику. В сезоне-2023/2024 Владимир Писарский сыграл за самарские «Крылья Советов» 22 матча во всех турнирах и отметился в них четырьмя забитыми мячами.