В «Динамо» Махачкала отреагировали на слухи об отказе Писарского перейти в клуб

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов отреагировал на новости о том, что клуб якобы хотел подписать форварда «Крыльев Советов» Владимира Писарского.

«По Писарскому мы ни с кем не вели переговоры и не контактировали с футболистом», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Динамо» было готово платить нападающему 3 млн рублей в месяц, но Писарский отказался из-за нежелания переезжать в Дагестан. При этом тренерский штаб «Крыльев Советов» не рассчитывает на Владимира — под руководством Игоря Осинькина он вряд ли сможет получать регулярную игровую практику.

В сезоне-2023/2024 Владимир Писарский сыграл за самарские «Крылья Советов» 22 матча во всех турнирах и отметился в них четырьмя забитыми мячами.