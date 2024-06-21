«Ахмат» объявил о подписании долгосрочного контракта с Магомедом Адиевым

Пресс-служба грозненского «Ахмата» официально объявила о продлении контракта с главным тренером Магомедом Адиевым. Новое соглашение между клубом и специалистом рассчитано на три года.

«Желаем Магомеду Мусаевичу побед и удачи с родным клубом «Ахмат»!» — говорится в заявлении клуба в телеграм-канале.

46-летний Адиев возглавил «Ахмат» 5 апреля текущего года. Ранее специалист совмещал должности главного тренера российского клуба и сборной Казахстана, однако в начале июня было объявлено об уходе Магомеда из казахстанской национальной команды.

Напомним, «Ахмат» под руководством Магомеда Адиева завершил сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на 10-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 35 очков за 30 матчей.