Антон Заболотный обратился к болельщикам «Химок» после перехода в клуб

Нападающий футбольного клуба «Химки» Антон Заболотный обратился к болельщикам после подписания контракта с подмосковной командой.

«Что скажу болельщикам «Химок», подписав контракт? Чтобы приходили на стадион в как можно большем количестве и поддерживали нас как можно более качественно. Пусть всегда будут горой за команду, в каких бы ситуациях мы ни оказывались. Это очень важно для игроков, поверьте. В ответ приложим максимум усилий, чтобы оправдать симпатии трибун. Только вперёд, «Химки»! Ни шагу назад!» — приводит слова Заболотного пресс-служба клуба на своём официальном сайте.

Последним клубом 33-летнего форварда был ЦСКА, который он покинул накануне, 18 июня. В минувшем сезоне Антон Заболотный принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и четырьмя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Заболотного в € 900 тыс.