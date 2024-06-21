Антон Заболотный: никаких проблем с адаптацией в «Химках» не будет, уверен в этом

Нападающий футбольного клуба «Химки» Антон Заболотный рассказал о своей мотивации на поле, а также высказался об адаптации в подмосковном клубе.

«Для профессионального спортсмена мотивация – играть, побеждать и доказывать каждый день, что ты достоин представлять свою команду. Независимо от уровня лиги, возраста и обстоятельств. Главное – постоянно перебарывать самого себя и претендовать на что-то большее. Идти вперёд и достигать цели – вот моя мотивация.

С кем из «Химок» раньше пересекался? Знаю многих ребят. С кем-то вместе учился футболу, с кем-то встречался на поле, играя за спортшколу или профессиональные клубы. Никаких проблем с адаптацией в «Химках» не будет, уверен в этом», — приводит слова Заболотного пресс-служба клуба на официальном сайте.

Последним клубом 33-летнего форварда был ЦСКА, который он покинул 18 июня. В минувшем сезоне Антон Заболотный принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и четырьмя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Заболотного в € 900 тыс.