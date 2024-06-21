ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нидерланды — Франция. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Оренбурге» остались удовлетворены календарём РПЛ на сезон-2024/25

В «Оренбурге» остались удовлетворены календарём РПЛ на сезон-2024/25
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о календаре на сезон-2024/2025, который вчера, 20 июня, Российская Премьер-Лига представила на своём официальном сайте.

«Нормальный календарь РПЛ. Идеальных не бывает. А так всё хорошо. Представляете, есть 16 команд и плюс ещё Кубок России, а это надо сложить так, чтобы всем всё было комфортно, и концовка первой части была, условно, на юге страны. Но это очень сложно сделать.

Опять же, надо учитывать логистику и многие другие факторы. Плюс-минус неплохой календарь. Есть достаточно комфортные моменты, а есть сложные, когда спаренные выезды в Ростов и Воронеж. Это, конечно, сложно, но такое у всех. Поэтому не получится, чтобы у всех всё было идеально», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
РПЛ представила календарь на сезон-2024/2025
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android