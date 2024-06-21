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Расписание матчей Кубка Америки по футболу (Копа-2024) на 22 июня

Расписание матчей Кубка Америки по футболу (Копа-2024) на 22 июня
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Сегодня, 21 июня матчем Аргентина — Канада стартовал Кубок Америки 2024 года. Турнир проходит в 14 городах Соединённых Штатов Америки. В матче открытия сборная Аргентины обыграла Канаду со счётом 2:0. В ночь на 22 июня по московскому времени состоится один матч.

Расписание Кубка Америки на 22 июня (время — московское):

3:00. Группа А. Перу — Чили

Финал турнира запланирован на 15 июля. Начало игры — в 3:00 мск.

Действующим победителем Кубка Америки является сборная Аргентины. Команда выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина обыграла Бразилию с минимальным счётом 1:0 благодаря голу Ди Марии.

Трансляция матча Перу — Чили на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Календарь Кубка Америки
Турнирная таблица Кубка Америки
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