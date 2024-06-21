Видеообзор победы Аргентины в матче открытия Кубка Америки с Канадой

Сегодня, 21 июня, состоялся матч открытия Кубка Америки 2024 года. Сборная Аргентины обыграла национальную команду Канады со счётом 2:0. Турнир проходит в США.

На 49-й минуте счёт открыл нападающий сборной Аргентины Хулиан Альварес. Голевая передача на счету полузащитника Алексиса Мак Аллистера. На 88-й минуте аргентинский форвард Лаутаро Мартинес увеличил преимущество своей команды, забив с передачи нападающего Лионеля Месси.

Полная трансляция матча Копа-2024 и хайлайты доступны в Okko

Действующим победителем Кубка Америки является сборная Аргентины. Команда выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина победила Бразилию с минимальным счётом 1:0 благодаря голу Ди Марии.