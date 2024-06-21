Словакия — Украина: Яремчук отличился на 80-й минуте

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В эти минуты проходит матч 2-го тура группы Е чемпионата Европы, в котором встречаются сборные Словакии и Украины. Команды играют на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе (Германия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Майклом Оливером (Англия). Сборная Украины выигрывает со счётом 2:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 80-й минуте нападающий Роман Яремчук вывел сборную Украины вперёд.

Ранее, на 17-й минуте, счёт открыл нападающий сборной Словакии Иван Шранц. На 54-й минуте ответный мяч сборной Украины забил полузащитник Николай Шапаренко.

В 1-м туре сборная Словакии победила Бельгию со счётом 1:0, а национальная команда Украины проиграла Румынии — 0:3.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020 итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).