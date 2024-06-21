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Словакия — Украина: прямая онлайн-трансляция Евро-2024, где смотреть, 21 июня 2024, Нидерланды — Франция, Польша — Австрия

Нидерланды — Франция, шанс для Польши и мечта для Словакии. 2-й тур Евро-2024! LIVE
Кирилл Закатченко Георгий Илющенко
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2-й тур Евро-2024! LIVE
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Украина и Австрия так и останутся без очков?
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Групповой этап Евро-2024 пересекает экватор, продолжаются матчи 2-го тура. 21 июня состоятся три встречи: Словакия – Украина, Польша – Австрия, Нидерланды Франция.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 2-й тур
21 июня 2024, пятница. 16:00 МСК
Словакия
Не начался
Украина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Трансляция матча Словакия – Украина на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Словаки в шаге от повторения лучшего результата на Евро – выхода в 1/8 финала. Впервые это получилось на турнире в 2016 году во Франции, и спустя восемь лет команда Франческо Кальцоны вновь близка к достижению цели. После победы над Бельгией в 1-м туре словаки точно хотят взять очки в матче с Украиной. Лучше, конечно, даже победить, чтобы не нервничать в концовке групповой стадии.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 2-й тур
21 июня 2024, пятница. 19:00 МСК
Польша
Не начался
Австрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Встреча неудачников 1-го тура группы D. Но пока для команд ничего не потеряно. Очки нужны обеим сборным, но на бумаге фаворитом видится Австрия – у неё и исполнители покруче, и с Францией она не выглядела безнадёжно. Однако если вспомнить историю встреч — австрийцы поляков ещё не обыгрывали.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 2-й тур
21 июня 2024, пятница. 22:00 МСК
Нидерланды
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Главная вывеска дня, встреча, достойная финала! Обе команды победили в 1-м туре и сейчас явно поспорят за звание лучшей в группе D. Ничья была бы идеальным исходом и для Нидерландов, и для Франции, но куда деть самолюбие? Хотя в квалификации к Евро-2024 сборные уже играли – и тогда дважды победила команда Дидье Дешама. Ждём сенсацию?

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