Нидерланды — Франция, шанс для Польши и мечта для Словакии. 2-й тур Евро-2024! LIVE

Украина и Австрия так и останутся без очков?

Месяц классного и эксклюзивного футбола в Okko ! Смотрите все матчи чемпионата Европы по футболу с топовыми комментаторами в Okko

Реклама. Рекламодатель: ООО «Окко» 18+

erid:2RanymrQwMz

Групповой этап Евро-2024 пересекает экватор, продолжаются матчи 2-го тура. 21 июня состоятся три встречи: Словакия – Украина, Польша – Австрия, Нидерланды Франция.

Трансляция матча Словакия – Украина на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Словаки в шаге от повторения лучшего результата на Евро – выхода в 1/8 финала. Впервые это получилось на турнире в 2016 году во Франции, и спустя восемь лет команда Франческо Кальцоны вновь близка к достижению цели. После победы над Бельгией в 1-м туре словаки точно хотят взять очки в матче с Украиной. Лучше, конечно, даже победить, чтобы не нервничать в концовке групповой стадии.

Встреча неудачников 1-го тура группы D. Но пока для команд ничего не потеряно. Очки нужны обеим сборным, но на бумаге фаворитом видится Австрия – у неё и исполнители покруче, и с Францией она не выглядела безнадёжно. Однако если вспомнить историю встреч — австрийцы поляков ещё не обыгрывали.

Главная вывеска дня, встреча, достойная финала! Обе команды победили в 1-м туре и сейчас явно поспорят за звание лучшей в группе D. Ничья была бы идеальным исходом и для Нидерландов, и для Франции, но куда деть самолюбие? Хотя в квалификации к Евро-2024 сборные уже играли – и тогда дважды победила команда Дидье Дешама. Ждём сенсацию?

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.