Деян Станкович познакомился с игроками «Спартака»

Деян Станкович, новый главный тренер «Спартака», познакомился с игроками красно-белых. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба. Сегодня, 21 июня, сербский специалист познакомился с командой и представил футболистам членов своего штаба.

«Сегодня утром игроки «Спартака» приехали на подмосковную базу, где пройдёт первая часть подготовки к новому сезону. День начался с собрания в конференц-зале. Главный тренер Деян Станкович познакомился с командой и представил ей своих помощников.

Сегодня вечером Станкович проведёт свою первую тренировку в «Спартаке», – говорится в сообщении клуба на официальном сайте.

По итогам прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 50 очков и занял пятое место, отстав от «Зенита», ставшего чемпионом, на семь очков. В Фонбет Кубке России красно-белые со счётом 0:1 проиграли калининградской «Балтике» на стадии финала Пути регионов.