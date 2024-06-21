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Видео гола нападающего Словакии Шранца в матче Евро-2024 с Украиной

Завершился матч 2-го тура группы Е чемпионата Европы, в котором встречались сборные Словакии и Украины. Команды играли на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером (Англия). Сборная Украины одержала победу со счётом 2:1.

На 17-й минуте счёт открыл нападающий сборной Словакии Иван Шранц. Предлагаем посмотреть видео забитого мяча.

Полная трансляция матча Евро-2024 и хайлайты доступны в Okko.

В 1-м туре сборная Словакии победила Бельгию со счётом 1:0, а национальная команда Украины проиграла Румынии — 0:3.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020 итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).