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«Факел» объявил о подписании нападающего Владимира Ильина

«Факел» объявил о подписании нападающего Владимира Ильина
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Форвард Владимир Ильин в статусе свободного агента подписал контракт с футбольным клубом «Факел». Об этом сообщает пресс-служба воронежской команды.

«Владимир, добро пожаловать в Воронеж», – говорится в сообщении клуба в социальных сетях.

Отметим, что предыдущим клубом Владимира Ильина был «Ахмат».

В завершившемся сезоне-2023/2024 Ильин провёл 20 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, забил два гола и сделал одну результативную передачу. Также на счету 32-летнего форварда восемь игр в Фонбет Кубке России, в которых он забил пять голов. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Владимира в € 800 тыс.

Напомним, в минувшем сезоне чемпионата России по итогам воронежский клуб занял 11-е место в турнирной таблице.

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