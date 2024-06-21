Месси заявил, что Кубок Америки — 2024 станет последним в его карьере

36-летний нападающий сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что нынешний розыгрыш Кубка Америки станет последним для него.

«Последний ли это турнир Кубка Америки для меня? Да, Кубок Америки — да.

Если говорить об участии на чемпионате мира 2026 года, то всё зависит от того, как пойдут дела, необходимо двигаться постепенно. На текущий момент у меня всё прекрасно», — приводит слова Месси RMC Sport со ссылкой на TyC Sports.

Напомним, следующий Кубок Америки должен пройти в 2028 году.

Сегодня, 21 июня, состоялся матч 1-го тура группового этапа Кубка Америки — 2024, в котором сборная Аргентины обыграла канадскую национальную команду со счётом 2:0. В этой встрече Месси отметился результативной передачей на нападающего Лаутаро Мартинеса.

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