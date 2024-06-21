Навас: победа над Италией — одна из лучших игр Испании за последние годы

Бывший игрок «Ростова» и «Рубина» Сесар Навас поделился мнением о матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 Испания — Италия (1:0).

«Испания сыграла отличную игру. Одна из лучших игр, которые играла сборная Испании в последние годы.

В атакующей фазе Испания знала, как организовать свою игру таким образом, чтобы контроль над мячом был в очень высок, а также команда смогла продвигаться с мячом без особых трудностей и практически без потери мяча. Кроме того, Испания смогла создать пространство, чтобы воспользоваться скоростью и техникой своих фланговых игроков — Ямал, Уильямс или Айозе. Эти игроки получили мяч в благоприятных ситуациях и с достаточным временем и пространством, чтобы обыгрывать один-в-один итальянских защитников, которые много пострадали в обороне. Игроки также очень хорошо находили Педри между линиями, и у него было несколько возможностей как поражать ворота, так и помогать товарищам по команде. Испания сыграла отличную атакую игру благодаря глубокому позиционированием и амплитуде своих игроков.

Испания сыграла отличный матч, продемонстрировала весь свой потенциал и сделала итальянскую команду похожей на гораздо более низкого соперника. Я думаю, что сборная Италии не до конца подготовилась к чемпионату Европы, её игроки были очень неточны в передачах, и им не хватало агрессии и интенсивности в обороне. На тактическом уровне Спалетти предложил очень оборонительный матч и без тактических альтернатив. Он никогда не знал, как покрыть прогрессию мяча испанских игроков через пас. Подход Спалетти привел Италию к катастрофе», — сказал Навас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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