Конте недоволен поведением Хвичи Кварацхелии — Corriere dello Sport

Новому главному тренеру «Наполи» Антонио Конте не нравится то обстоятельство, что крайний нападающий неаполитанского клуба Хвича Кварацхелия по-прежнему не определился со своим будущим. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.

По информации источника, Конте опасается, что неопределённость с будущим Кварацхелии, а также защитника и капитана «Наполи» Джованни Ди Лоренцо способна ухудшить атмосферу в раздевалке команды. Итальянский специалист видит 23-летнего нападающего в качестве важнейшего игрока своего спортивного проекта

Напомним, ранее агент Мамука Джугели, представляющий интересы грузинского футболиста, заявил о желании его клиента покинуть «Наполи», отдав приоритет команде, выступающей в Лиге чемпионов. Также Джугели заявил, что у Кварацхелии есть предложение от «ПСЖ». Действующий контракт Кварацхелии рассчитан до лета 2027 года.

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