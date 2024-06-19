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Юрий Сёмин: в матче с Турцией Кварацхелия играл на не лучшей для него позиции

Юрий Сёмин: в матче с Турцией Кварацхелия играл на не лучшей для него позиции
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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался об игре нападающего сборной Грузии Хвичи Кварацхелии в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы с национальной командой Турции. Встреча состоялась вчера, 18 июня. Сборная Грузии потерпела поражение со счётом 1:3.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 1-й тур
18 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Турция
Окончен
3 : 1
Грузия
1:0 Мюльдюр – 25'     1:1 Микаутадзе – 32'     2:1 Гюлер – 65'     3:1 Актюркоглу – 90+7'    

«Что касается Хвичи, то позиция, на которой он играл с Турцией, для него не лучшая. Он весь сезон играл левого вингера. Здесь немного другое. Хвича играл хорошо, но в этой позиции он попадал под более жёсткий контроль в середине со стороны центральных защитников. Поэтому у него были большие сложности», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020 итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).

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Турнирная таблица Евро-2024
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