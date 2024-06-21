Экс-тренер «Спартака» Ваноли возглавил «Торино»

Итальянский тренер Паоло Ваноли возглавил «Торино». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Футбольный клуб «Торино» рад сообщить, что с 1 июля 2024 года руководство первой командой будет поручено Паоло Ваноли. Тренер подписал двухлетний контракт», — написано в заявлении клуба.

Ранее 51-летний Паоло Ваноли работал в «Венеции» с ноября 2022 года. После 38 туров прошедшего сезона Серии В «Венеция» набрала 70 очков и заняла третье место. В матчах плей-офф за повышение с «Кремонезе» «Венеция» (1:0) обеспечила себе место в Серии А. Ваноли возглавлял московский «Спартак» в 2022 году.

«Торино» завершил сезон-2023/2024 чемпионата Италии на девятом месте в турнирной таблице. Команда набрала 53 очка за 38 матчей.