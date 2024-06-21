«Ливерпуль» заинтересован в покупке молодого таланта из мадридского «Реала»

Новый главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот заинтересован в трансфере 19-летнего атакующего полузащитника мадридского «Реала» Арды Гюлера. Об этом сообщает TEAMtalk.
По информации источника, Гюлер может покинуть мадридский клуб, поскольку с нового сезона в «Реале» появятся новые игроки атаки — нападающие Килиан Мбаппе и Эндрик, из-за чего игровое время турецкого футболиста может существенно сократиться.
Напомним, в минувшем сезоне Гюлер принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.
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