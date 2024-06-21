ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нидерланды — Франция. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» заинтересован в покупке молодого таланта из мадридского «Реала»

«Ливерпуль» заинтересован в покупке молодого таланта из мадридского «Реала»
Аудио-версия:
Комментарии

Новый главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот заинтересован в трансфере 19-летнего атакующего полузащитника мадридского «Реала» Арды Гюлера. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, Гюлер может покинуть мадридский клуб, поскольку с нового сезона в «Реале» появятся новые игроки атаки — нападающие Килиан Мбаппе и Эндрик, из-за чего игровое время турецкого футболиста может существенно сократиться.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, в минувшем сезоне Гюлер принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Материалы по теме
Гюлер обратился к фанатам «Реала» после исторического дебютного гола Грузии на Евро-2024

Бабушка ударила турецкого фаната палками для ходьбы:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android