«Балтика» объявила о переходе воспитанника «Локомотива»

Нападающий Кирилл Никишин стал игроком калининградской «Балтики». Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Отмечается, что футболист подписал контракт с клубом, рассчитанный на срок до конца мая 2027 года.

«Кирилл является воспитанником «Локомотива». Сыграл за главную команду железнодорожников два матча, дважды выйдя на замену в Кубке страны сезона-2022/2023. В основном нападающий выступал за молодёжный состав клуба, за который провёл 43 матча, забил 22 мяча и сделал 11 голевых передач.

В феврале 2024-го форвард перешёл в ФК «Тюмень», где принял участие в четырёх матчах.

Мы приветствуем Кирилла в рядах Балтийцев и желаем успешной карьеры в нашем клубе!» — написано в заявлении «Балтики».