Нидерланды — Франция: стартовые составы команд на матч Евро-2024

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Сегодня, 21 июня, состоится матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024, в котором встретятся сборные Нидерландов и Франции. Игра пройдёт на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге. В качестве главного арбитра встречи выступит Энтони Тейлор из Англии. Матч начнётся в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

Нидерланды: Вербрюгген, Думфрис, де Врей, ван Дейк, Аке, Рейндерс, Фримпонг, Схаутен, Симонс, Депай, Гакпо.

Франция: Меньян, Кунде, Юпамекано, Салиба, Эрнандес, Канте, Рабьо, Тчуамени, Гризманн, Дембеле, Тюрам.

В 1-м туре группового этапа чемпионата Европы — 2024 сборная Франции обыграла Австрию со счётом 1:0. Нидерланды в 1-м туре победили сборную Польши со счётом 2:1.

После 1-го тура группового этапа Евро-2024 сборная Франции набрала три очка и занимает второе место в квартете D. Нидерландская национальная команда, заработавшая также три очка, располагается на первой строчке.

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Атмосфера перед матчем Нидерланды — Франция на Евро-2024: