ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нидерланды — Франция. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь Даниил Худяков покинул «Локомотив»

Вратарь Даниил Худяков покинул «Локомотив»
Комментарии

«Локомотив» объявил, что 20-летний вратарь Даниил Худяков покинул стан железнодорожников. Контракт российского футболиста с клубом был рассчитан до 30 июня 2024 года.

«Благодарим Даниила за годы, проведённые в команде, преданность и самоотдачу», — написано в телеграм-канале московского клуба.

Худяков закончил академию «Локомотива» в 2020 году. В сентябре 2021 года вратарь дебютировал в составе взрослой команды железнодорожников. Всего за «Локомотив» Худяков принял участие в 34 матчах во всех турнирах, шесть из которых он отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

Материалы по теме
«Балтика» объявила о переходе воспитанника «Локомотива»

Немецкий полицейский станцевал с фанатами Албании на Евро-2024:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android