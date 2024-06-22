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Бубнов: в матче с Испанией у итальянцев просто не было шансов на победу

Бубнов: в матче с Испанией у итальянцев просто не было шансов на победу
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы, в котором встречались сборные Испании и Италии. Игра состоялась в четверг, 20 июня. Сборная Испании одержала победу с минимальным счётом 1:0.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 2-й тур
20 июня 2024, четверг. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
Италия
1:0 Калафьори – 55'    

«Игра в исполнении испанцев — это нечто! Если сравнивать с предыдущим их матчем на турнире, то они значительно прибавили чисто по игре, хоть и забили меньше. Было видно, что они получали удовольствие от игры. У итальянцев просто не было шансов на победу. Ямаль и Уильямс — красавцы. При таком качестве футбола испанцы должны претендовать на титул», — приводит слова Бубнова Sportbox.

Испания победила благодаря голу в свои ворота защитника сборной Италии Риккардо Калафьори.

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