Бубнов: в матче с Испанией у итальянцев просто не было шансов на победу

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы, в котором встречались сборные Испании и Италии. Игра состоялась в четверг, 20 июня. Сборная Испании одержала победу с минимальным счётом 1:0.

«Игра в исполнении испанцев — это нечто! Если сравнивать с предыдущим их матчем на турнире, то они значительно прибавили чисто по игре, хоть и забили меньше. Было видно, что они получали удовольствие от игры. У итальянцев просто не было шансов на победу. Ямаль и Уильямс — красавцы. При таком качестве футбола испанцы должны претендовать на титул», — приводит слова Бубнова Sportbox.

Испания победила благодаря голу в свои ворота защитника сборной Италии Риккардо Калафьори.