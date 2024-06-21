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Президент «Наполи» требует у «ПСЖ» € 200 млн за Кварацхелию — Sports Zone

Президент «Наполи» требует у «ПСЖ» € 200 млн за Кварацхелию — Sports Zone
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Окружение крайнего нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии провело встречу с президентом неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентисом с целью обсуждения будущего грузинского футболиста. Об этом сообщает Sports Zone в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, люди из окружения 23-летнего крайнего нападающего сообщили Де Лаурентису, что «ПСЖ» готов заплатить за него € 100 млн. На это президент «Наполи» ответил, что € 100 млн — это только половина той суммы, за которую он готов продать Кварацхелию.

Напомним, ранее агент Мамука Джугели, представляющий интересы грузинского футболиста, заявил о желании его клиента покинуть «Наполи» с целью перейти в команду, выступающую в Лиге чемпионов. Также Джугели заявил, что у Хвичи есть предложение от «ПСЖ». Действующий контракт Кварацхелии рассчитан до лета 2027 года.

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