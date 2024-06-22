Жиру: думаю, Нидерланды довольны ничейным результатом в матче с Францией

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру поделился мнением о минувшем матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 с Нидерландами, который завершился со счётом 0:0.

«У нас были самые прекрасные моменты, но нам не хватило реализации и удачи. Ничего особенного не произошло, но мы получили удовольствие, наблюдая за этим матчем. Когда я вышел на поле, пожалел, что у меня не было явных возможностей. В конце концов, я думаю, что Нидерланды довольны ничьей», — приводит слова Жиру RMC Sport.

После двух туров группового этапа Евро-2024 сборная Франции набрала четыре очка и занимает второе место в квартете D. Нидерландская национальная команда, заработавшая также четыре очка, располагается на первой строчке.

В 3-м туре группового этапа Евро-2024 сборная Франции сыграет с Польшей, а Нидерланды — с Австрией.

Атмосфера перед матчем Нидерланды — Франция на Евро-2024: