Левандовски отреагировал на вылет Польши с Евро-2024

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски прокомментировал итоги чемпионата Европы 2024 года для своей национальной команды после поражения в матче с Австрией (1:3).

«Мы не набрали ни одного очка, и для нас это, конечно, обидно. Понимаем, что всё должно было сложиться не так. Тут много факторов.

Мы плохо начали матч, первые 20 минут были неудачными, но следующие 20 мы сыграли гораздо лучше. Мы создавали моменты, находились в штрафной площади соперника. А во втором тайме снова были хорошие 20-25 минут.

Пропущенный гол вывел нас из равновесия. После этого нам было трудно сохранять баланс. Нам пришлось пойти на больший риск, открыться, и это также стоило нам ещё двух-трёх шансов, которые создали австрийцы», — приводит слова Левандовского Sport.pl.