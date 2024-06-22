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Генич похвалил сборную Австрии за игру в матче с Польшей

Генич похвалил сборную Австрии за игру в матче с Польшей
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Футбольный комментатор Константин Генич высказался об игре сборной Австрии в матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы 2024 года с национальной командой Польши (3:1).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 2-й тур
21 июня 2024, пятница. 19:00 МСК
Польша
Окончен
1 : 3
Австрия
0:1 Траунер – 9'     1:1 Пёнтек – 30'     1:2 Баумгартнер – 66'     1:3 Арнаутович – 78'    

«Шикарная сборная Австрии! Быстрая, лёгкая, современная! Супер», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Национальные команды Польши и Австрии на Евро-2024 выступают в группе D с Нидерландами и Францией. В 1-м туре Польша проиграла Нидерландам со счётом 1:2, а Австрия минимально уступила Франции (0:1). Сейчас у австрийцев три очка — они идут третьими в квартете. Поляки располагаются на последней строчке.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие первые и вторые места в группе, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.

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