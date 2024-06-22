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Месси рассказал, с кем больше всего общается в сборной Аргентины

Месси рассказал, с кем больше всего общается в сборной Аргентины
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Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о своих друзьях в национальной команде.

«Отаменди лучше всех в сборной одевается, Ди Мария делает лучший мате, а вот Де Пауль самый недисциплинированный у нас в команде», — приводит слова Месси derbyderbyderby.it.

Ранее Месси заявил, что текущий розыгрыш Кубка Америки станет последним для него. Следующий Кубок Америки должен пройти в 2028 году.

21 июня состоялся матч 1-го тура группового этапа Кубка Америки — 2024, в котором сборная Аргентины обыграла канадскую национальную команду со счётом 2:0. В этой встрече Месси отметился результативной передачей на нападающего Лаутаро Мартинеса.

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