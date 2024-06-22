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Уэйн Руни рассказал, чего не хватает сборной Англии на Евро-2024

Уэйн Руни рассказал, чего не хватает сборной Англии на Евро-2024
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Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни ответил на вопрос, чего не хватает национальной команде на чемпионате Европы 2024 года.

«В этой команде есть недостаток опыта и голоса. Когда есть давление, то нужно говорить. Я бы взял Джордана Хендерсона, потому что он может говорить, а Гарри Кейн не сильный оратор», — приводит слова Руни BBC.

На данный момент сборная Англии единолично возглавляет турнирную таблицу группы C, записав в свой актив четыре очка. В заключительном матче группового этапа сборная Англии встретится со Словенией. Встреча состоится 25 июня.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие первые и вторые места в группе, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.

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