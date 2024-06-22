Агент бразильского вингера «Балтики» рассказал о его будущем

Агент 22-летнего бразильского вингера «Балтики» Алекса Фернандеса Эдуардо Пинейро ответил на вопрос о дальнейших планах игрока после вылета калининградцев в Первую лигу.

«В ближайшее время Алекс присоединится к «Балтике», он уже на пути в Россию. Будущее? Планируем остаться в Калининграде», — приводит слова Пинейро «РБ Спорт».

22-летний бразильский правый вингер Алекс Фернандес перешёл в калининградскую «Балтику» в феврале 2024 года из болгарского клуба «Чёрно Море», сумма трансферной компенсации составила € 850 тыс. Контракт игрока с клубом действует до конца июня 2027 года.

По итогам прошедшего сезона «Балтика» заняла 15-е место в РПЛ и покинула высший дивизион. На счету Алекса Фернандеса весной 2024 года 18 матчей за калининградцев во всех турнирах, пять забитых голов и один результативный пас.