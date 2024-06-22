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«Аль-Иттихад» уволил главного тренера из-за Бензема

«Аль-Иттихад» уволил главного тренера из-за Бензема
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Президент «Аль-Иттихада» Луай Назер заявил, что клуб уволил главного тренера Марсело Гальярдо из-за его конфликта с нападающим Каримом Бензема.

«Гальярдо совершил серьёзную ошибку, потребовав убрать Бензема, что неприемлемо. Карим – важная часть проекта Саудовской Аравии и клуба. У нас уже есть 2-3 варианта на замену.

Одна из моих главных целей – совершить большинство летних трансферов до начала предсезонной подготовки «Аль-Иттихада», до 12 июля», – приводит слова Назера Marca.

36-летний Карим Бензема присоединился к саудовскому клубу летом 2023 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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