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Хави Симонс ответил на вопрос о своём будущем

Хави Симонс ответил на вопрос о своём будущем
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Полузащитник «ПСЖ» и сборной Нидерландов Хави Симонс ответил на вопрос о своём будущем.

«Моё будущее? Будет видно после Евро. Всякое случалось, но я был счастлив в Париже. Этот сезон я провёл в «РБ Лейпциге», и теперь посмотрим, как всё сложится после Евро», – приводит слова Симонса журналист Абделла Булма в соцсетях.

Минувший сезон 21-летний Хави Симонс провёл в составе «Лейпцига» на правах аренды. Он отыграл за немецкую команду 43 матча во всех турнирах, забил 10 мячей и отметился 15 голевыми передачами. Срок его арендного соглашения в «Лейпциге» истекает летом 2024 года, а контракт с «ПСЖ» – летом 2027 года. Ориентировочная стоимость игрока, по данным известного интернет-портала Transfermarkt, — € 80 млн.

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