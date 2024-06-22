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Копа-2024 (Кубок Америки по футболу) — результаты, календарь, таблица, 22 июня

Копа-2024 (Кубок Америки по футболу) — результаты, календарь, таблица, 22 июня
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Сегодня, в ночь с 21 на 22 июня мск, состоялся второй игровой день Копа Америка — 2024 (Кубка Америки), проходящего в США. В рамках турнира был сыгран один матч 1-го тура в группе A между сборными Перу и Чили. Встреча завершилась вничью со счётом 0:0.

Кубок Америки — 2024 . Группа A. 1-й тур
22 июня 2024, суббота. 03:00 МСК
Перу
Окончен
0 : 0
Чили

Днём ранее в этой же группе сборная Аргентины со счётом 2:0 победила команду Канады со счётом 2:0 и возглавила турнирную таблицу. Перуанцы и чилийцы по итогам 1-го тура делят второе и третье место в своём квартете.

Кубок Америки — 2024 проходит с 21 июня по 15 июля. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины, которая в 2021 году обыграла в финале сборную Бразилии со счётом 1:0. Самыми титулованными национальными командами на Копа Америка являются Аргентина и Уругвай, которые выигрывали этот турнир по 15 раз.

Трансляция матча Перу – Чили на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

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