Копа-2024 (Кубок Америки по футболу) — результаты, календарь, таблица, 22 июня

Сегодня, в ночь с 21 на 22 июня мск, состоялся второй игровой день Копа Америка — 2024 (Кубка Америки), проходящего в США. В рамках турнира был сыгран один матч 1-го тура в группе A между сборными Перу и Чили. Встреча завершилась вничью со счётом 0:0.

Днём ранее в этой же группе сборная Аргентины со счётом 2:0 победила команду Канады со счётом 2:0 и возглавила турнирную таблицу. Перуанцы и чилийцы по итогам 1-го тура делят второе и третье место в своём квартете.

Кубок Америки — 2024 проходит с 21 июня по 15 июля. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины, которая в 2021 году обыграла в финале сборную Бразилии со счётом 1:0. Самыми титулованными национальными командами на Копа Америка являются Аргентина и Уругвай, которые выигрывали этот турнир по 15 раз.

Трансляция матча Перу – Чили на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.